 

Компания Huawei объяснила шутку о 100% скидке на смартфоны

23.11.2021, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так называемая Черная пятница, когда продавцы массово распродают свой товар, является весьма ожидаемым событием на каждом рынке. США – не исключение. Но именно тут китайская компания Huawei сумела разыграть покупателей.

В социальной сети на официальном аккаунте Huawei опубликовала сообщение о том, что в Черную пятницу скидка на все выпущенные под данным брендом смартфоны в Соединенных Штатах составит 100%. Получается, что китайский производитель должен был раздавать новенькие гаджеты абсолютно бесплатно!

Как ни странно, появилось немало таких американцев, которые в это поверили. В связи с этим представителям Huawei пришлось объясняться из-за фактического обмана покупателей. Дело-то в том, что любая деятельность Huawei на территории США запрещена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / “Сюрприз”. Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео

14.07 / “Какая кайфовая!”. Тина Кароль для фото подняла голые ноги

16.01 / В ВОЗ анонсировали “хорошие новости” о программе COVAX

23.10 / Сетевые мошенники воспользовались переводом работников на удаленку

19.08 / Кандидат в вице-президенты США призналась, что оболгала Байдена на дебатах

02.08 / Ученые обнаружили невероятную схожесть геномов человека и кота

25.08 / Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

08.03 / Эстония решила ужесточить ограничения из-за COVID-19

08.07 / Генерал Маккензи усомнился в информации о российских выплатах Талибану

25.02 / Das Erste – немецких солдат решили оставить в Афганистане до января 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика