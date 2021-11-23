Компания Huawei объяснила шутку о 100% скидке на смартфоны

Так называемая Черная пятница, когда продавцы массово распродают свой товар, является весьма ожидаемым событием на каждом рынке. США – не исключение. Но именно тут китайская компания Huawei сумела разыграть покупателей.

В социальной сети на официальном аккаунте Huawei опубликовала сообщение о том, что в Черную пятницу скидка на все выпущенные под данным брендом смартфоны в Соединенных Штатах составит 100%. Получается, что китайский производитель должен был раздавать новенькие гаджеты абсолютно бесплатно!

Как ни странно, появилось немало таких американцев, которые в это поверили. В связи с этим представителям Huawei пришлось объясняться из-за фактического обмана покупателей. Дело-то в том, что любая деятельность Huawei на территории США запрещена.