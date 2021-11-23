 

Торговая сеть Walmart опустила цену на iPhone 12 mini до исторического минимума

23.11.2021, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский iPhone 12 mini стоит не дороже, чем не первой свежести корейский или китайский аналог. Как стало известно, торговая сеть Walmart опустила цену на данный гаджет до исторического минимума.

Теперь новенький iPhone 12 mini млжно купить всего за 299 долларов США на американском рынке. Впрочем, новеньким будет только сам аппарат, так как модель-то прошлогодняя.

Напомним, что ранее маркетологи «Яблочной» компании сетовали на очень слабые продажи смартфонов с уменьшенными габаритами. Первоначально двенадцатый mini предлагали за 699 американских долларов в базовом варианте с накопителем на 64 Гб. Отличие от «полноценного» представителя линейки только в том, что размер экрана здесь составляет 5,4 дюйма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Турция начала новые испытания С-400 против американских истребителей

01.09 / “Без тестирования на COVID-19 и карантина”. Болгария на месяц упростила правила въезда для украинцев

20.07 / За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС

01.07 / Соломин призвал срочно лечить Богомолова, пригласившего трансгендера на роль в «Вишневом саде»

18.05 / В Одессу зашел патрульный корабль Королевских ВМС Великобритании

18.08 / ВОЗ призвала не допустить «национализма» при распределении вакцины от COVID-19

01.12 / Созданы роботы, умеющие навести порядок на полках

21.09 / Эксперт объяснил задержку подсчета результатов при электронном голосовании

07.05 / Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

13.03 / В России задержали участников форума муниципальных депутатов. Среди них – Ройзман, Яшин и Кара-Мурза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика