Торговая сеть Walmart опустила цену на iPhone 12 mini до исторического минимума

Американский iPhone 12 mini стоит не дороже, чем не первой свежести корейский или китайский аналог. Как стало известно, торговая сеть Walmart опустила цену на данный гаджет до исторического минимума.

Теперь новенький iPhone 12 mini млжно купить всего за 299 долларов США на американском рынке. Впрочем, новеньким будет только сам аппарат, так как модель-то прошлогодняя.

Напомним, что ранее маркетологи «Яблочной» компании сетовали на очень слабые продажи смартфонов с уменьшенными габаритами. Первоначально двенадцатый mini предлагали за 699 американских долларов в базовом варианте с накопителем на 64 Гб. Отличие от «полноценного» представителя линейки только в том, что размер экрана здесь составляет 5,4 дюйма.