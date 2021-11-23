 

Оправдано сомнение в глобальном потеплении!

23.11.2021, 21:00, Разное
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И правда, какое потепление! Верить в него могут лишь те, кто давно в окошко не смотрел. Так пусть глянут и убедятся, что зима со всеми ее прелестями пришла, не дожидаясь срока официального наступления. Ну а раскатавшие губу на пляжный отдых в северных широтах могут срочно закатывать ее обратно и сдавать свои билеты на море Лаптевых — поведали нам нынче российские ученые, что разрекламированное всякими предсказателями глобальное потепление откладывается.

Кто бы сомневался, пробурчат скептики, а оптимисты найдут чему порадоваться. Особенно вспомнив про зимние забавы давно минувшего детства. Ну а наиболее образованная часть населения приведет примеры, как в истории нашей старушки Земли периоды глобального потепления и и столь же глобального похолодания сменяли друг друга. И не в доисторическую эпоху, а уже в начале нашей эры. Был в ту пору римский климатический оптимум с более теплым климатом, чем сейчас. А затем его сменило похолодание Средних веков с крушением многих цивилизаций и гибелью огромного количества людей.

Около IX века пришло потепление, длилось оно до XIII века и принесло расцвет цивилизаций в Европе, на Ближнем Востоке и начало этих процессов в Китае. Ну а потом не заставило себя ждать похолодание, пик которого был в начале XVII века, а конец в середине XIX. От морозов и от холодов тогда погибло до 40 % населения европейских территорий, на которых сейчас Швеция, Финляндия, Россия и Польша.

И вот уже второе столетие с разными колебаниями продолжается потепление. Неужто ему не пора заканчиваться? Пора, сообщили российские учёные из Института космических исследований РАН, опубликовав статью о значительном уменьшении за последние 20 лет солнечной активности. По их данным, приход глобального потепления, которого весь мир боялся, сменился наступлением не менее опасного глобального похолодания.

Известно, что на Земле такое снижение активности Солнца ранее уже было в «грандиозный минимум» 1645–1715 гг. Именно тогда в Англии замерзала зимой Темза, а в Голландии — каналы, по которым люди катались на коньках. Так что не того боялись привыкшие к мягкой европейской зиме любители накладывать санкции на Россию.

Лучше бы подумали, чем потом греться будут.

Источники информации и картинок: 3dnews.ru, fcfv.ru, worldcrisis.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



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