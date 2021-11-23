 

Певица и актриса Наталия Орейро захотела записать дуэт с Волочковой

23.11.2021, 20:58, Разное
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Недавно Наталья Орейро получила российское гражданство. Женщине вручили паспорт в Буэнос-Айресе. Теперь уругвайская певица планирует записать дуэт с каким-нибудь отечественным артистом. Об этом актриса рассказала в интервью журналистам канала НТВ.

Спеть дуэтом

Наталья Орейро пока лишь знакомится с творчеством российских артистов. Уругвайской певице показали клипы Волочковой и Бузовой. Женщине понравилось их творчество.

А вот Филиппа Киркорова и Никиту Михалкова Орейро узнала сразу. Дело в том, что артистка познакомилась с певцом и режиссером в Сочи на музыкальном фестивале. После просмотра нескольких клипов Филиппа Бедросовича Наталья похвалила его творчество. Исполнительнице очень понравился вокал Киркорова и эпатажный стиль.

Также журналисты спросили Орейро, с кем из российских звезд она бы хотела записать песню. Наталья заявила, что с удовольствием спела бы дуэтом с Волочковой или Бузовой. Артистка считает, что всем женщинам сейчас надо проявлять солидарность и объединяться. Поэтому в ближайшее время, возможно, состоится выступление Натальи с Ольгой или Анастасией.

Напомним, уругвайская певица получить российское гражданство десятого ноября. Паспорт женщине вручили в здании посольства в Буэнос-Айресе.



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