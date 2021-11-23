Мнение: Максим Горький о большевиках, карьера сына батрака и оправдание Октябрьского переворота

1. Максим Горький считался главным советским, пролетарским писателем в раннем СССР. Его именем называли улицы и города, его печатали миллионными тиражами. Но что он сам думал про революцию и власть большевиков? Блогер takoe-nebo пишет:

https://takoe-nebo.livejournal.com/909483.html

…после переворота 1917 года он на какое-то время внезапно прозрел, осознал весь ужас так любовно поддерживаемых им коммунистов и их диктатуры. Далее цитаты из его статей, опубликованных после октября 1917г.

«Революционер сего дня прежде всего обижен за себя, за то, что не талантлив, не силён, за то, что его оскорбили, даже за то, что некогда он сидел в тюрьме, был в ссылке, влачил тягостное существование эмигранта. Он весь насыщен, как губка, чувством мести, и хочет заплатить сторицей обидевшим его. Он относится к людям, как бездарный учёный к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов».

«Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой учёные-бактериологи прививают тиф для того, чтоб лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обречённый на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная полуголодная лошадь может издохнуть.

Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают её в жертву своей грезе о всемирной или европейской революции…»

Его редакционная статья в газете «Новая жизнь».

После расстрелов народных демонстраций в поддержку Учредительного Собрания в январе 1918 года Горький прозрел ещё больше.

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради продления ещё на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия готовы на самое постыдное предательство интересов Родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Статья Горького «9 января — 5 января», параллели между “Кровавым воскресеньем” 1905 и расстрелами большевиков в начале 1918г.

«Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти… Но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия…

Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит некий опыт… Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждёт голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная, кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая мрачная реакция.

Вот куда ведёт пролетариат его сегодняшний вождь, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата.

Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат».

“«Правда» знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской с.-д. партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта.

Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы…”

«Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России — русский народ заплатит за это озёрами крови».

«Вероятно, при Ленине перебито людей больше, чем при Уоте Тайлере, Фоме Мюнцере, Гарибальди».

Окончательный приговор великого пролетарского писателя был жесток: «Большевизм — национальное несчастье!»

Вплоть до 1921 года Горький то пытался критиковать власть, то сотрудничал с ней ради помощи другим деятелям культуры, жившим тогда в Петрограде на голодном пайке и подвергавшимся преследованиям ВЧК. Громкое имя, широкая международная известность защищали Горького от репрессий. Но в итоге он всё-таки не выдержал и уехал за границу.

Впрочем, Ленин, изрядно утомлённый горьковским активизмом, вскоре умер, а Сталин предпочёл договориться со знаменитым писателем — то ли потому, то любил его книги, то ли потому, что молодой советской республике нужны были знаменитые писатели для репутационных целей.

Спустя 7 лет Горького заманили обратно, устроив ему масштабный тур по стране (по заранее отобранным и подготовленным образцово-показательным объектам). В 1931 году Горькому предоставили особняк в Москве, идеальные условия для жизни и работы, так что ещё через год он окончательно перебрался в СССР из Италии. Горький просил разрешения вернуться обратно в Италию, но Сталин отказался выпускать писателя из страны. Ещё через несколько лет Горький умер, урну с его прахом несли Сталин и Молотов.

Как выяснилось позже, смерть Максима Горького не была естественной — Генрих Ягода, руководитель органов Госбезопасности СССР, признался, что умертвил писателя по приказу Льва Троцкого.

2. Немного о социальных лифтах при Николае II. Сын батрака Ян Судрабс с 8 лет работал пастухом. Потом уехал в город, стал учеником столяра и подсобным рабочим этого же столяра в магазине. Отработав полтора года, уволился, чтобы выучиться на народного учителя. Ударился в криминал, связался с террористами, но через два года всё же сдал экзамены, и к 1908 году уже устроился на учительское место.

К этому моменту юноша, — а свежеиспечённому учителю не было и 20 лет, — сменил имя на Мартына Лациса. Позже товарищ Лацис стал одним из символов революции, организатором красного террора на Украине. Только в Киеве и только за несколько месяцев 1919 года подчинённые товарища Лациса казнили около 10 тысяч человек. Вот что бывший народный учитель писал в советском журнале «Красный Террор»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лацис,_Мартын_Иванович

Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора.

Реплика прозвучала слишком откровенно, так что Владимир Ильич, который в закрытых документах и сам приказывал расправляться с буржуазией безо всякой жалости, вынужден был мягко пожурить соратника. Ленин публично высказался в том духе, что товарищ Лацис, — «один из лучших, испытанных коммунистов», — неточно выразился, и что он всего лишь хотел сказать, что «красный террор есть насильственное подавление эксплуататоров». В ответ товарищ Лацис указал, что его действия «точно соответствуют директивам Ленина», тем дело и кончилось.

Оборвалась карьера партийного деятеля традиционно, по-большевистски — в 1937 году выяснилось, что он был фашистом, состоял в националистической латышской организации при обществе «Прометей». Примерно в то же время расстреляли и другого знаменитого большевика, Бела Куна, главу Красного Террора в Крыму. Бела Кун, как раскопали следователи, руководил контрреволюционной организацией в Коминтерне. А вот Розалия Землячка, которая вместе с товарищем Куном устраивала в Крыму массовые расстрелы жителей полуострова, прошла опасный период без арестов и даже без опалы, на руководящих постах. Она умерла в своей постели, «при нотариусе и враче», в 1947 году. Ей было 70 лет.

3. Коммунисты, оправдывающие ныне Октябрьский переворот, часто приводят такой аргумент: мол, страна после Февральской революции была дестабилизирована, власть Временного правительства была слабой, привела ко многим бедам и насилию, так что кому-то надо было взять власть, чтобы навести порядок.

Те же самые коммунисты, однако, отвергают зеркальный аргумент, когда речь идёт о действиях белых, попытавшихся скинуть захвативших власть большевиков. Читатель Александр Фидель пишет по этому поводу:



https://olegmakarenko.ru/2282677.html?thread=831033269#t831033269

Если женщина напилась до беспамятства и стала жертвой насильника, можно говорить об её легкомысленности, но вину с самого насильника это не снимает ничуть, оправдание «она просто валялась у меня под ногами, ну как было не поиметь» в суде не примут во внимание.

В октябре 1917-го в России было слабое, но законное правительство, готовившее созыв Учредительного собрания, которое, опираясь на волю народа, должно было сформировать постоянную власть и установить порядок правления. Сами большевики, захватив власть, тут же заявили, что сделали это исключительно ради скорейшего созыва Учсобрания. Но продув выборы в него (около 25% голосов) в первый же день разогнали (привет всем, кто возмущается Ельциным в 1993-м).

Какую реакцию должна была вызвать узурпация власти у большинства граждан? Далее они запретили любую собственность, вплоть до обручальных колец, потребовав всё сдать «на нужды мировой революции» и активно её изымали через знаменитые обыски. Какой реакции нужно ждать от людей, которым в дом вломились грабители?