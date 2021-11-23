 

Врач назвала категорию граждан, рискующих заболеть коронавирусом после прививки

23.11.2021, 20:50, Разное
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Во время круглого стола Псковского областного собрания врач Анастасия Повторейко назвала категорию граждан, рискующих заболеть коронавирусом после прививки. Речь идет о людях с сопутствующими заболеваниями.
По словам врача, вакцина выступает средством защиты для максимальной категории людей, однако если у человека имеются сопутствующие тяжелые заболевания, иммуносупрессивные патологии или коморбидные недуги, то риск заболеть ковидом возрастает. Несмотря на это, течение заболевания зачастую проходит в легкой форме.

Что касается вопроса о законопроекте о повсеместном введении QR-кодов, то Повторейко назвала это рациональной, правильной и оправданной мерой, которая позволит дисциплинировать и систематизировать граждан. Он напомнила, что все действия властей с самого начала были направлены на сохранение здоровья и жизней людей. Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Ситуацию врач назвала «пугающей». Единственным выходом является коллективный иммунитет, причем не одного региона, а целой страны.

Источник: www.mk-pskov.ru



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