 

Ученые нашли под поверхностью Марса потоки лавы

23.11.2021, 20:50, Разное
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Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили потоки лавы глубоко под поверхностью Марса. Залежи располагаются под равниной под названием Элизий.
Обнаружить лаву удалось благодаря исследованию посадочным аппаратом InSight поверхности Марса, который прибыл на планету в 2018 году. В работе впервые использовались сейсмические методы. Ученые более 15 лет изучали полученные данные о топографии, магнитном поле и атмосфере Красной планеты. При этом им так и не удалось понять глубинное строение Марса.

Группа ученых решила исправить этот недочет и проанализировала полученные данные по исследованию планеты на глубине около двухсот метров. Им удалось обнаружить трехметровый слой реголита, который состоит из песка. Под ним расположен пласт глыбовых отложений, толщина которого составляет около 15 метров. Предполагается, что он сформировался после удара метеорита, а под ним находится слой застывших лавовых потоков толщиной до 150 метров. Они называются базальтами и позволили ученым составить геологическую модель Марса.

Верхние слои планеты образовались около 1,7 миллиарда лет назад, а лава – 3,6 миллиарда. Ученым удалось найти и дополнительный 30-метровый слой, который состоит из рыхлых осадочных пород, в отличие об базальта. Об этом свидетельствуют более медленные сейсмические волны.

Источник: www.gazeta.ru



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