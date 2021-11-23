 

Борис Моисеев обеспокоен состоянием Марины Хлебниковой

23.11.2021, 20:50, Разное
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Борис Моисеев следит за новостями о состоянии Марины Хлебниковой, которая пострадала в результате пожара в своем доме. Его слова передал журналистам директор Сергей Горох.
Марина Хлебникова сейчас проходит лечение в больнице, в ожоговом отделении. Она получила множественные ожоги лица и тела. Певица пришла в себя, но полного выздоровления еще далеко. В будущем ей предстоит ряд пластических операций и длительный период восстановления.

Борис Моисеев, узнав об инциденте с коллегой, сильно распереживался. Он старается меньше контактировать с окружающими и редко появляется на публике, так как в период распространения коронавирусной инфекции и после перенесенных инсультов решил беречь свое здоровье. Что касается случая с Хлебниковой, то он признался, что даже заплакал. Сейчас он внимательно следит за новостями о ней и желает ей скорейшего выздоровления.

Источник: teleprogramma.pro



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