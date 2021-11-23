 

В Минобразования Украины заявили, что не лишали Киву степени кандидата наук – ему ее не присуждали

23.11.2021, 20:45, Новости дня
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“По состоянию на 23 ноября 2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению”, – говорится в ответе ведомства.

Кива в комментарии “Стране” 16 ноября заявил, что его лишили звания кандидата наук.

“Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны”, – заявил политик.

Кива сказал, что намерен обжаловать решение Минобразования.

Контекст:

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

26 апреля 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

В начале августа стало известно, что вероятные подделки в диссертации Кивы расследует Офис генпрокурора.

В сентябре Минобразования Украины отправило кандидатскую диссертацию Кивы на углубленное изучение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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