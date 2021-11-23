За неделю в Украине открыли 172 производства из-за подделки ПЦР-тестов и COVID-сертификатов – МВД

“Продолжаем бороться с “друзьями” коронавируса, штампующими поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты”, – написал он.

Енин отметил, что за неделю в суд направили 22 уголовных производства по поводу 34 правонарушений по ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

По словам замминистра, “под пристальный взор правоохранителей” попали трое медработников.

В целом за неделю изъяли 61 поддельный ПЦР-тест, 54 свидетельства о вакцинации и сертификата.

“В одном из случаев дельцы просто предлагали свои услуги в комментариях в Instagram. Ну и, конечно, ответили на такое предложение наши правоохранители. Как оказалось, искал клиентов обычный частный предприниматель и действовал по предварительному сговору с семейным врачом Центра первичной медико-санитарной помощи Ужгородского городского совета. За 2700 грн предлагали подделать сертификат, и даже с возможностью внесения его в “Дію”, – сообщил Енин.

Замглавы МВД подчеркнул, что мессенджер Telegram тоже “под наблюдением”.

“Например, разоблачили мошенников в Харькове, которые от имени лаборатории ООО “ОН Лаб” через мессенджер предлагали бумажные справки в регионах Украины об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Всех задержали и сообщили о подозрении”, – написал он.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10215990776481757

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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