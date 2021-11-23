“Абсолютная красота”. Дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь

“Начался сезон праздничных вечеринок, так что наряжайтесь с Кайей Гербер. В декабрьском выпуске ELLE супермодель нового поколения демонстрирует, как носить все самое лучшее из курортных коллекций, от кристаллов и кружева до искусно скроенного смокинга”, – написало издание в подписи к фото в Instagram.

“Абсолютная красота”, – прокомментировал фото camrynquanit.

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Публикация от ELLE Magazine (@elleusa)

На своем Instagram-аккаунте 23 ноября Кайя Гербер также опубликовала фото со съемки для ELLE, которые стали обложкой декабрьского выпуска издания. Комментировать публикацию она позволила только ограниченному кругу людей.

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Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Контекст:

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. Отец девушки – бизнесмен Ренди Гербер. У нее есть старший брат брат Пресли, он тоже работает моделью.

В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме “Города-побратимы”. В 10-м сезоне популярного телесериала “Американская история ужасов” Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.

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