 

“Абсолютная красота”. Дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь

23.11.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Начался сезон праздничных вечеринок, так что наряжайтесь с Кайей Гербер. В декабрьском выпуске ELLE супермодель нового поколения демонстрирует, как носить все самое лучшее из курортных коллекций, от кристаллов и кружева до искусно скроенного смокинга”, – написало издание в подписи к фото в Instagram.

“Абсолютная красота”, – прокомментировал фото camrynquanit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ELLE Magazine (@elleusa)

На своем Instagram-аккаунте 23 ноября Кайя Гербер также опубликовала фото со съемки для ELLE, которые стали обложкой декабрьского выпуска издания. Комментировать публикацию она позволила только ограниченному кругу людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Контекст:

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. Отец девушки – бизнесмен Ренди Гербер. У нее есть старший брат брат Пресли, он тоже работает моделью.

В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме “Города-побратимы”. В 10-м сезоне популярного телесериала “Американская история ужасов” Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

06.03 / Рейтинг одобрения правительства Германии упал до рекордно низкого уровня

23.02 / Штайнмайер достроит «Северный поток – 2» в благодарность Москве за объединение Германии

09.02 / С середины февраля в Украине могут ввести новый адаптивный карантин — Ляшко

03.02 / Российский посол оценил угрозу ядерной войны с США

11.10 / В МВД хотят, чтобы участники дорожного движения фиксировали нарушения ПДД

22.06 / Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве

01.11 / Разумков о президентских амбициях: Я не говорил “нет”

13.11 / “Влюблена в его мозг”. Шоптенко рассказала об отношениях с мужем

23.02 / Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика