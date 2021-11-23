ФСБ РФ задержала подростка, которого якобы склонял к нападению на школу “пользователь Telegram, проживающий в Украине”

В ФСБ сообщили, что нападение предотвратили в Казани, подросток задержан.

“По адресу его проживания изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Согласно полученным показаниям задержанного к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины”, – заявили в российской спецслужбе.

ФСБ открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

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