При взрыве на военном заводе под Белградом погибли два человека

В результате взрыва на фабрике ракетного топлива под Белградом пострадали не менее 16 человек, двое погибли, сообщила пресс-служба МВД Сербии.

По данным ведомства, взорвался склад предприятия с 15 тоннами ракетного топлива и 500 ракетами. В настоящий момент ситуация стабилизирована, передает ТАСС.

Отмечается, что сигнал о взрывах на фабрике по производству топлива для ракет поступил в 14.13 (16.13 мск), на место выехали 36 пожарных на 11 машинах. По прибытии на место установлено, что взрыв произошел на складе площадью 240 кв. м. Установлена гибель двух человек, 16 человек получили ранения. Пожарным удалось спасти пять человек.

В настоящее время пожарные исследуют территорию фабрики, используя дрон с тепловизором, чтобы найти возможных пострадавших и погибших.

В воскресенье на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв. Это уже не первое подобное ЧП на НЛМК за последнее время. Так, 9 августа взрыв произошел в кислородно-распределительном цехе Новолипецкого металлургического комбината.