Аксенов поддержал идею пригласить президента Болгарии в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение пригласить в республику президента Болгарии Румена Радева.

«Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым», – сообщил глава Крыма во «ВКонтакте».

По его словам, в Крыму будут рады болгарским гостям. Аксенов отметил, что русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера.

«Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей и, конечно, лично убедиться в том, что никакой «аннексии» не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей. И этот выбор – Россия», – подчеркнул он.

Также Аксенов поблагодарил Абажера и всю болгарскую общину Крыма за большой вклад в развитие республики и народной дипломатии.

Ранее Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Румена Радева официально новым главой страны, а Илияна Йотова стала вице-президентом.