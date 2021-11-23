 

Аксенов поддержал идею пригласить президента Болгарии в Крым

23.11.2021, 20:40, Новости дня
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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение пригласить в республику президента Болгарии Румена Радева.

«Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым», – сообщил глава Крыма во «ВКонтакте».

По его словам, в Крыму будут рады болгарским гостям. Аксенов отметил, что русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. 

«Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей и, конечно, лично убедиться в том, что никакой «аннексии» не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей. И этот выбор – Россия», – подчеркнул он.

Также Аксенов поблагодарил Абажера и всю болгарскую общину Крыма за большой вклад в развитие республики и народной дипломатии.

Ранее Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Румена Радева официально новым главой страны, а Илияна Йотова стала вице-президентом.



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