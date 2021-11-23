 

В Щаповском появится школа на 800 учеников

23.11.2021, 20:34, Разное
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Школа рассчитана на 650 школьников и 150 дошкольников. Сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фундамент будущего образовательного учреждения готов на 75%. До конца текущего года на объекте завершатся монолитные работы, связанные с подземной частью школы.

Новое образовательное учреждение в Щаповском будет оснащено современным оборудованием для учебы, физического и творческого развития детей. Прилегающую к будущей школе территорию благоустроят.

Ранее в районе Южное Бутово на улице Горчакова завершилось строительство учебного корпуса для школы №2007. Здание рассчитано на посещение 300 учащихся 5-11 классов.

В новом корпусе оборудовали специализированные и универсальные учебные классы. На первом этаже находится кабинет врача, столовая и малый спортивный зал. Большой спортивный и актовый залы располагаются на втором этаже. На четвертом разместили библиотеку и зону отдыха.

Корпус оснащен современным оборудованием. Благодаря информационному табло, навигации и другим технологическим приспособлениям здание полностью приспособлено для маломобильных людей.

Кроме того, весной текущего года в Южном Бутове завершилось строительство здания для блока начальных классов. При необходимости его можно трансформировать в детский сад. Общая площадь строения составляет около 5,7 тысячи квадратных метров. Там расположены учебные классы с рекреациями и санузлами.

В другой части Москвы – районе Сокол – возводится здание для школы №1252 имени Сервантеса – образовательного комплекса с углубленным изучением испанского языка.

Строительство корпуса планируется завершить в 2022 году. Туда переведут учеников 8-11 классов. Решение о возведении власти города приняли после многочисленных просьб руководства образовательного учреждений, детей и их родителей.

С 2011 года в Москве построили 324 детских сада и 129 школ. В планах на 2022–2024 годы — строительство еще 137 зданий образовательных организаций. 81 из них возведут за счет бюджета столицы.



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