 

«Левада»: треть россиян сталкивались с нарушением своих прав

23.11.2021, 20:32, Разное
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Чаще всего — с ущемлением права на свободу слова.

Треть россиян (32%) за последние пять лет сталкивались с нарушением своих прав, две трети (65%) — не сталкивались, следует из опроса «Левада-центра»* (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

Чаще всего нарушается право россиян на свободу слова (16%). С 2019 года доля тех, кто заявляет об ущемлении права на свободу слова, выросла в два раза (с 8%).

В 15% случаях нарушаются права на справедливый суд и на медицинскую помощь, в 13% — прав на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда, следует из опроса «Левады». Также 10% респондентов отметили нарушение права на получение информации.

Реже всего, как заявили респонденты социологического центра, нарушаются права на создание семьи и равноправие в браке (2% сталкивались), на свободу вероисповедания, свободу совести (3%) и на участие в общественной и политической жизни (4%).

Протестная акция 21 апреля в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

При этом 51% опрошенных во время ответа на вопрос, какие права нарушаются чаще всего, заявил, что никакие их права и свободы не ущемляются.

Наиболее важным правом россияне по-прежнему называют право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность (75%). Далее идут права на медицинскую помощь (62%) и на справедливый суд (62%).

На четвертом месте — право на свободу слова (61%). С 2017 года доля россиян, назвавших это право важным, выросла почти в два раза (с 34%).

Наименее важными респонденты «Левады» назвали свободу мирных собраний (шествий, митингов) и ассоциаций (26%) и право на участие в общественной и политической жизни (26%).

В представлениях россиян выросла важность свободы слова, отмечает руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-Центра» Алексей Левинсон. «Вероятно, в нынешних условиях угроза свободе слова воспринимается не только как помеха для деятельности СМИ или для выступлений политиков, но и как угроза личной безопасности простых граждан», — пояснил он.

Как отмечает социолог, люди, выражающие неодобрение деятельности президента, в два раза чаще заявляют, что сталкиваются с нарушением их прав, чем одобряющие. «Это объяснимо:

те, кто имеют критическую или оппозиционную точку зрения в отношении власти, в сегодняшних обстоятельствах чаще сталкиваются с нарушением их политических прав или угрозой репрессий за свои политические убеждения.

Ответственность за это, несправедливое, по их мнению, поведение властей, они возлагают опять-таки на президента. Получается замкнутый круг», — подытожил Левинсон.

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Источник: Новая газета



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