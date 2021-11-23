Маленькая девочка – Личное мнение

Удивила Юленька Барановская. Хотя какая она, к чёрту, Юленька? Разменяв пятый десяток и родив троих, это — Юлия Геннадьевна.



Фото: Соцсети

Монументальная женщина, несущая коренастое тулово на коротких, толстых ногах.

Типаж «Товарищ».

Юлия Геннадьевна сделала странное для женщины типажа «Товарищ» заявление.

Процитирую:

Посмотрите на меня — я маленькая девочка! Я не хочу быть мужиком. Я хочу быть трогательной, нежной, красивой, сексуальной. Поймите, девочки, это баланс. Если ты сильная, человек рядом с тобой будет слабеть. Если ты слабая, он станет сильнее.

Юлия Геннадьевна, вам — 41 год. Вы похожи на моего школьного завуча. Какая вы, к чёрту, девочка?

Вы и по молодости-то девочкой не были.



Фото: Соцсети

Вы родились Товарищем — женщиной, с которой можно разделить жизненные невзгоды и вспахать вместе поле, в котором вы запросто родите троих, а то и пятерых!

И это, знаете ли, неплохо. Я бы даже сказала, что это — отлично!

Типаж Товарищ — хороший типаж. Ничем не хуже других.

Вы, Юлия Геннадьевна, и в 18 лет не были «трогательной, нежной, красивой, сексуальной». Не поздно ли начинать? Тем более, что в вашем конкретном случае это начинание не приведёт к желаемому вами результату.

Типаж «Товарищ» не может быть Типажом «Девочка». Более того, в 41 год даже типаж «Девочка» уже не может быть типажом «Девочка». Зрелая женщина, цепляющаяся за образ девочки,– это типаж «Городская сумасшедшая».

А вот типаж «Товарищ» — он и в 41 год «Товарищ». Стабильно, крепко, хорошо!

К чему это я? Ах, да: у всех есть свой типаж. Когда женщина одного типажа стремится влезть в другой типаж, получается и жалко, и смешно одновременно.

Сможете объективно описать свой типаж? Вам в нём комфортно? Хотели бы быть другим типажом? Каким?

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