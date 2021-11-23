 

Смартфон Sony Xperia PRO-I начали продавать на территории РФ

23.11.2021, 20:16, Новости дня
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Как сообщают представители японской компании Sony, на территории РФ уже начались продажи новой модели смартфона Xperia PRO-I, относящегося к флагманскому уровню.

В данный момент открыт только предзаказ на новое устройство. Но вскоре оно же появится и в свободном доступе на полках магазинов. На сегодня россияне могут заказать гаджет только в черном исполнении. Цена составляет 134 900 рублей.

Напомним, что данная модель смартфона оснащена процессором Qualcomm Kryo 680 и графическим ускорителем, выпущенным под тем же брендом. Объем оперативной памяти в базовой версии составляет 12 Гб. Основной накопитель позволяет записать 512 Гб, а за счет microSD этот показатель можно увеличить до 1 Тб.



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