В новом iMac может появиться двадцатиядерный процессор

Авторитетные инсайдерские источники сообщают о том, что выпускаемые под брендом американской компании Apple iMac должны получить двадцатиядерный процессоры.

Речь идет об устройствах с четырьмя высокоэффективными ядрами и шестнадцатью высокопроизводительными, поясняют специалисты. Скорее всего, данный «суперчип» буде создан путем объединения двух уже существующих процессоров, отмечают они.

К чему это приведет на практике? Скорее всего, электронный гаджет получит 128 Гб оперативной памяти. Не основной, а оперативной! Напомним, что сейчас такие устройства собирают с процессорами Intel i9, у которых по 10 ядер. Объедините два таких в единое целое и получите суперчип, говорят эксперты.