 

В новом iMac может появиться двадцатиядерный процессор

23.11.2021, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авторитетные инсайдерские источники сообщают о том, что выпускаемые под брендом американской компании Apple iMac должны получить двадцатиядерный процессоры.

Речь идет об устройствах с четырьмя высокоэффективными ядрами и шестнадцатью высокопроизводительными, поясняют специалисты. Скорее всего, данный «суперчип» буде создан путем объединения двух уже существующих процессоров, отмечают они.

К чему это приведет на практике? Скорее всего, электронный гаджет получит 128 Гб оперативной памяти. Не основной, а оперативной! Напомним, что сейчас такие устройства собирают с процессорами Intel i9, у которых по 10 ядер. Объедините два таких в единое целое и получите суперчип, говорят эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / В Минздраве Украины допускают ужесточение карантина по всей стране

31.08 / Экономика: США ослабляют доллар послевоенными методами

28.01 / ФСБ раскрыла материалы приговора над гитлеровцами в Киеве в 1946 году

07.07 / Путин предложил привлечь работников из Средней Азии к стройкам БАМа и Транссиба

30.09 / “Фу, гадость”, “Сосандрия”, “Секси”. Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами

15.08 / “Мамина копия”, “Красотки”. Ребрик поделилась теплым фото с дочерью

16.08 / Узбекистан опроверг прибытие борта президента Афганистана

26.10 / Рогозин сравнил проекты США на Луне с производством жвачки

25.11 / В ворота ведомства канцлера въехал автомобиль с протестными лозунгами

29.09 / КНДР указала на необходимость «факторов сдерживания» для обороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика