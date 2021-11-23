“Нехорошая” квартира: как понять, что предыдущие владельцы оставили вам свои беды и проблемы

Находиться в некоторых домах легко и приятно, настроение улучшается буквально на глазах. В других же квартирах ощущается давление, нарушается спокойствие, хочется как можно быстрее выйти за порог. И даже страшно представить, что в таком “нехорошем” жилье приходится находиться постоянно. Давайте узнаем, как может навредить “нехорошая” квартира и как действовать хозяевам при подозрении на негативную энергетику.

О вреде жилья

Негативная энергетика у недвижимости появляется из-за бывших владельцев. Кто-то из них занимался черном магией, творил богопротивные ритуалы. Другой погиб насильственной смертью и не был отомщен. В любом случае нехорошая квартира может причинить серьезный урон своим новым жителям.

Бывает и так, что негативная энергетика имеется у квартир, в «прошлом» которых не происходило ничего необычного. Однако хозяева их постоянно ругаются, болеют, испытывают материальные проблемы. Молодым семьям не удается зачать ребенка, дела идут из рук вон плохо. Даже случайные гости ощущают давящий дискомфорт и стараются как можно быстрее покинуть такой дом.

Если вы купили квартиру в старом доме, прежние владельцы вполне могли оставить тут некий магический предмет, который будет оказывать недоброе влияние. Новоселы также не в полной безопасности: при строительстве дома могли быть «вмонтированы» некие предметы, которые причинят боль и разочарование.

Значимые признаки

Рассмотрим, каковы признаки нехорощей квартиры. Прежде всего, это постоянно вянущие при должном уходе цветы. Растения не приживаются, погибают, поскольку не могут нормально развиваться в негативной энергетике.

Если вам сложно найти свои вещи, кажется, будто кто-то невидимый, словно нарочно, спрятал их, это также признак нечистой силы. Иногда подобным методом домовой выражает свое недовольство жильцами.

Беспричинное зловоние, несмотря на то что вы постоянно прибираетесь, – признак квартиры, из которой лучше съехать. Также можно попробовать пригласить священника.

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Часто заболевающие домашние питомцы – еще один знак, который не стоит игнорировать. Животные более остро, нежели люди, ощущают негативную энергетику, а желая защитить своего хозяина, берут удар на себя. Поэтому, если кошка или собака ведет себя странно, начинает внезапно демонстрировать признаки недомогания, постарайтесь узнать побольше о своем доме.

А вот вредоносные насекомые вроде муравьев и тараканов очень комфортно чувствуют себя в негативно заряженных локациях. Поэтому их появление – дурной знак, есть риск наведения порчи.

Обращайте внимание

Постоянно портятся продукты – значит, квартира имеет негативный энергетический фон. Конечно, при соблюдении условий хранения. Если члены семьи начали постоянно ругаться, хотя до переезда жили мирно, то стоит обратиться к услугам белых магов и попробовать очистить энергетику жилья.

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Самый страшный признак дурного жилья – неожиданно раздающиеся звуки из пустых помещений: шаги, голоса, музыка, иные шумы. Это проявления потусторонних сущностей.

Методики проверки

Рассмотрим, как можно проверить энергетику квартиры. Сделайте простейший маятник, повесив на основу небольшой грузик. Пройдите с ним по всему дому, обращая внимание на поведение маятника. Если грузик неподвижен, значит, энергетическое поле жилья нормальное. Однако если он начинает интенсивно раскачиваться из стороны в сторону, то некое дурное влияние присутствует. При этом чем больше диапазон раскачивания, тем более велики негативные факторы. Также экстрасенсы предлагают обращать внимание на перемещение маятника: качание вперед и назад говорит о хорошей энергетике, а влево и вправо – о негативной.

Обращайте внимание на внешние проявления. Например, в “дурных” домах быстро скисает молоко, тает масло. Если случайно уронить монету на пол, вы услышите громкий звук.

Конечно, переехать в новую квартиру может не каждый, однако, если негативная энергетика выявлена, вы можете вызвать священника или экстрасенса для очищения пространства.