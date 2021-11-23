 

Прически, которые словно делают моложе. Трендовые варианты для модниц

23.11.2021, 20:04, Разное
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С возрастом хочется выглядеть не просто эффектнее, но и моложе, поэтому начинаются эксперименты с оттенками волос и длиной стрижек. Сейчас на пике популярности простота и естественность, поэтому стоит сделать акцент на несложных и коротких стрижках.

Нежный образ

Короткая стрижка с боковым пробором без челки поможет сделать акцент на густоте и визуально приподнять передние пряди. Конечно, здесь также важна укладка, но эта стрижка максимально органично впишется в повседневный образ и не потребует длительных манипуляций с волосами.

Каре без челки идеально для женщин в возрасте, ведь его можно по-разному укладывать и создавать для себя желаемые образы.

Каре с удлиненными боковыми прядями выглядит довольно живым и густым. На темных волосах стрижка смотрится уплотненной и красивой. Можно добавить челку, но это лишнее время на укладку, поэтому лучше выбрать вариант без.

Мода на длину

Раньше был тренд на длинные волосы, сейчас же акцентируется внимание на волосах до плеч и коротких стрижках. Они дают образу свободу выражения и помогают реализовать себя. Например, удлиненный боб без челки идеально подходит как для работы, так и для домашнего отдыха, и это без лишних укладок и затрат времени.

Можно играть с длиной и также передвигать пробор для достижения лучшего эффекта.

А вот боб с челкой идеален для творческих натур. Такая стрижка также подходит тем, у кого проблемы с волосами, ведь подчеркивает их густоту, но при этом не требует много времени на укладку.

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Удлиненный боб без челки на кудрявых пористых волосах выглядит просто и органично. Здесь не нужно ничего лишнего, ведь естественный объем создается за счет красивых кудряшек.

Боковой пробор на короткой длине в бобе смотрится сексуально и дерзко.

А вот прическа пикси с челкой на длине до плеч с такими же кудряшками очень смягчает образ и делает акцент на женственности.



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