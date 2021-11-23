Мнение: Травля расиста, лучшие люди Америки и гибель женского спорта

1. Сложно в Америке интеллигентному человеку. Преподаёшь математику, тебя стыдят за расизм, так как неграм ты ставишь плохие оценки, а белым и китайцам — хорошие. Преподаёшь гуманитарные науки, ещё хуже. Шаг влево, шаг вправо, и вот ты уже осквернил «безопасное пространство», показав студентам что-нибудь оскорбительное:

https://www.facebook.com/alexandre.nemirovsky/posts/4426110167501885

А ведь профессор всего лишь включил студентам, — будущим работникам кино и театра, — фильм 1965 года, в котором актёр, игравший Отелло, нанёс на лицо чёрный грим. Но нет, теперь это преступление, хуже убийства. Убийства в фильмах показывать можно, а белых, переодетых неграми, показывать уже нельзя. И ведь профессор извинялся как мог, стоял на коленях, целовал ботинки (в переносном смысле) — не помогло. Декан отправил официальный донос в Управление равенства, студенты назвали извинения профессора лицемерными, журналисты поставили профессора в один ряд с насильниками.

Несчастного отстранили от преподавания. Коллеги профессора гневно обличают врага народа, клеймят позором выдавшую себя змею: «Показывать этот фильм сейчас, особенно без существенных предупреждений, ставящих его в должные рамки, без рекомендаций относительно его содержания и без подчеркивания внутреннего расизма этого фильма — это само по себе расистская акция, независимо от намерений профессора. Нам нужно признать это всем сообществом».

2. В теперь США называют корабли в честь открытых геев, ставших известными своей борьбой за идеологию LGTV. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/2057

«В Сан-Диего спустили на воду эскадренный танкер «Харви Милк». Корабль назван в честь борца за права ЛГБТ, одного из первых американских политиков — открытых геев».

Для справки. В официальной биографии правозащитника Милка имеется пункт о сожительстве с 16-летним пацаном, сбежавшим из дома (самому Милку было 34).

3. Похоже, олимпийскому женскому спорту вот-вот придёт конец. Игры в Пекине начнутся уже в феврале, а Международный олимпийский комитет на днях фактически поддержал допуск трансгендеров к соревнованиям. Майя Гусейнова пишет:

https://www.facebook.com/maya.mirabai/posts/10226788554242050

…теперь можно констатировать с полной ясностью: МОК предал женский спорт.

Новые директивы о трансгендерах и атлетах DSD в спорте будут работать уже на Зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Это полная капитуляция перед активизмом и отрицание биологической и спортивной реальности. А также игнорирование научных исследований.

Я полностью согласна с профессором Россом Такером: “Это политически мотивированный, трусливый и антинаучный документ”. Еще бы я добавила – лживый.

МОК заявил, что теперь трансженщинам, т.е. биологическим мужчинам, которые идентифицируют себя как женщины, не нужно будет снижать уровень тестостерона ниже 10 нмоля/литр, как было в предыдущих директивах МОК, чтобы участвовать в женских соревнованиях.

Вообще не нужно учитывать тестостерон при включении трансгендеров в женские соревнования.

А что надо?

НИЧЕГО!

Нужно поставить выше всего ИНКЛЮЗИВНОСТЬ! Т.е. ЖЕЛАНИЕ трансгендера соревноваться в женской категории важнее, чем принцип ЧЕСТНОГО соревнования.

И бремя доказательства преимущества трансгендеров перекладывается на женщин.

Не трансгендерам надо доказывать, что у них нет преимущества благодаря мужскому телу, а женщинам надо доказывать в судах, что у мужских тел есть физическое преимущество над женскими. Это сложно и дорого. Для маленьких федераций может быть вообще неподъемно.

В настоящее время есть уже 13 серьёзных научных исследований, доказывающих, что снижение тестостерона до 10 и даже до 5 нмолей/литр на протяжении 2-х лет не убирает физическое преимущество мужчин перед женщинами.

МОК проигнорировал эти исследования – именно поэтому все заявления об “отсутствии преимущества трансженщин над женщинами в спорте” это ложь.

Вся история спорта доказывает, что мужчины имеют огромное преимущество перед женщинами в спорте. От 10-12% в длинном беге до 150% в силе удара в боксе. И научные исследования последних лет это ещё раз доказали. <…>

Причем при обсуждении нового регулирования женского спорта феминистические организации, защищающие женский спорт, не были допущены на заседания.

Мировая Атлетика – одна из немногих международных федераций, которая защищает права женщин в судах уже много лет, выпустила заявление о том, что все ее правила по защите женского спорта (запрет на участие на дистанциях от 400 м до мили атлетам с уровнем тестостерона выше 5 единиц) останутся в силе. Эти запреты дались федерации большой кровью и были защищены в судах всех инстанций, в том числе решениями CAS (спортивный суд высшей инстанции).

Более того, МА собирается распространить эти запреты на все виды легкой атлетики, что теперь будет намного сложнее сделать после предательства МОК.

Полагаю, теперь уже всем очевидно, что все наезды МОК на российских спортсменов можно не принимать всерьёз. Пожалуй, олимпийское движение дискредитировано теперь окончательно.