В Санкт-Петербурге прошел финал фестиваля HSE FEST

11 ноября 2021 года на площадке Петербургского международного инновационного форума состоялся финал третьего Всероссийского фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST, организованного НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург. Генеральный партнер фестиваля – ПАО «Ростелеком». Операторами фестиваля выступили Технопарк Санкт-Петербурга и Ассоциация промышленного туризма Северо-Запад. Первые три места заняли проекты Myofit (Московский государственный университет им. Ломоносова), Сирин (Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина) и ArcFusion (Воронежский государственный технический университет).

Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ, так описал фестиваль: «HSE FEST в этом году получился самым масштабным, он вызвал огромный интерес у участников. Что важно, подавляющее большинство проектов, приславших заявки, ориентируются не только на то, что интересно им самим, но и на то, какие запросы они получают по итогам изучения рынка. Недаром к мероприятию привлечено такое количество менторов, отраслевых специалистов и представителей корпораций. Ведь для начинающих проектов главное – понимать запрос рынка и научиться отвечать на него профессионально и оперативно, с чем, в свою очередь, помогают менторы и эксперты. Большинство проектов готовы к полноценному функционированию в реалиях российского бизнеса, а это означает, что запрос рынка ими услышан и отработан».

Всего в этом году в фестивале приняли участие 567 команд из 211 вузов, 67 субъектов РФ, 7 различных стран.

Финальные питчи предваряла пленарная дискуссия «Для танго нужны двое. Как стартапам эффективно работать с органами власти, бизнесом, вузами и институтами развития?», которую модерировал Филипп Казин, советник НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Экспертами дискуссии выступили:

• Александр Айвазов (вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком»);

• Александр Вайно (руководитель Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив);

• Александр Ведехин (заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности МИНОБРНАУКИ);

• Дмитрий Земцов (проректор НИУ ВШЭ);

• Игорь Рождественский (соучредитель и член Правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий);

• Любовь Симонова-Емельянова (директор проектного офиса развития технологий ПАО «Ростелеком»);

• Андрей Соколов (генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»);

• Кирилл Соловейчик (председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга).

Эксперты обсудили вопросы, связанные с созданием единой платформы поддержки стартапов в России, состоянием современной инновационной экосистемы в стране, функционированием университетских стартапов в рамках этой экосистемы, а также наиболее значимых для стартапов форм взаимодействия с институтами развития, бизнесом и органами власти.

Приветствуя участников фестиваля от лица президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, Александр Айвазов, вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком», сказал: «Мы рады, что стоим у истоков этого мероприятия: с первого же года существования HSE FEST мы поддерживаем его. Самое главное, что хочется отметить: уровень проектов значительно растет из года в год. И сегодня на этом фестивале он несравнимо выше, чем в предыдущие годы. Мы очень рассчитываем на то, что планка будет только повышаться, и уже в следующий раз мы увидим еще больше проектов, готовых к выходу на рынок и внедрению в экосистему инноваций. А если в параллели у нас получится реализовать точечный профессиональный подход в коммуникации между вузами, государственными институтами и бизнесом, мы получим блестящий результат в виде успешных технологических проектов».

Победителем стал проект Myofit из Москвы, представивший жюри свою разработку: умный костюм с сенсорами и мобильное приложение для повышения эффективности спортивных тренировок. Второе место занял проект «Сирин»: сервис с искусственным интеллектом для создания умного двора. Топ-3 замыкает ArcFusion с проектом металлического 3D-принтера, совмещающего в себе функцию наплавки и механической обработки (фрезеровки).

Кроме победителей отдельно были отмечены и другие проекты, не вошедшие в топ-3. Они получили специальные призы от организаторов и партнеров фестиваля: Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ, Газпром нефть Шельф и Энерготехнохаб Санкт-Петербург, Bosch, группы компаний Хабилект, GlobalTech IP.

На мероприятии зарегистрированные посетители смогли стать свидетелями питч-сессии финалистов, принять участие в круглых столах и мастер-классах от партнеров фестиваля, а также обзавестись новыми деловыми партнерами на площадке для нетворкинга в гибридном режиме.

Один из призеров фестиваля, Алексей Сухочев из проекта ArcFusion, подчеркнул: «Я, как университетский человек, могу сказать, что в РФ почему-то не очень принято верить в то, что в университетах в принципе могут быть стартапы. В нашей стране проходит огромное количество мероприятий, конкурсов, фестивалей для стартапов, но то, что делает Высшая школа экономики, доказывает: вузы могут быть местом, где делают свои первые шаги молодые технологические предприниматели. Фестиваль – это уникальная площадка, где именно университетские стартапы могут продемонстрировать свои успехи и подтвердить свою привлекательность для инвесторов и индустриальных партнеров».

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Для справки: Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов HSE FEST— это ежегодное событие для университетских предпринимателей, которые могут получить поддержку со стороны опытных и успешных бизнесменов и корпораций, приобрести новые знания, привлечь внимание потенциальных инвесторов и выиграть денежный приз на развитие своего дела.

Фестиваль состоялся в рамках «Года науки и технологий» при поддержке Минобрнауки РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также Фонда президентских грантов.

