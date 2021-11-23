Мария Кравченко потеряла волосы после коронавируса

Мария Кравченко пояснила журналистам, что после коронавируса потеряла волосы. По этой причине звезде Comedy Woman пришлось сделать короткую стрижку.

Мария Кравченко появилась в новом образе на премии «Женщина года». Многие журналисты решили поинтересоваться причиной таких перемен, и артистка рассказала, что заражение коронавирусной инфекцией обернулось такими последствиями. По ее словам, заболевание изменило ее стиль, хотя многие женщины и без него борются с выпадением волос. Короткая стрижка позволила Кравченко с радостью смотреть на себя в зеркало, чего не было после выздоровления и обнаружения проблемы. Несмотря на такое решение, юмористка уверена, что все перемены в ее жизни только к лучшему.



Изображение взято с: instagram @kravacomedy

Стоит отметить, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией люди сталкиваются с этой проблемой после выздоровления, а звезды – не исключение. Некоторые артисты не смогли справиться с заболеванием, умерев от осложнений.

Источник: popcake.tv