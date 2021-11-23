Киану Ривз рассказал о формальной женитьбе на Вайноне Райдер

Киану Ривз рассказал, что формально женат на коллеге Вайноне Райдер. Дело в том, что во время съемок фильма «Дракула» церемонию бракосочетания главных героев проводили настоящие священники.

По словам Ривза, Вайнона Райдер часто говорит, что они являются мужем и женой, аналогичного мнения придерживается и Френсис Форд Коппола. Актер считает, что они поженились буквально на глазах у Бога. Данное заявление практически разбило сердца поклонниц завидного холостяка.

Вышеуказанная лента вышла на экраны в 1992 году. Ривз сыграл Джонатана Харкера, а Вайнона Райдер его возлюбленную Мину Мюррей. Сама актриса еще в 2018 году заявляла, что является супругой голливудского актера, а сам Киану Ривз подтвердил это недавно в видеоролике Esquire.

Источник: peopletalk.ru