 

Киану Ривз рассказал о формальной женитьбе на Вайноне Райдер

23.11.2021, 19:56, Разное
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Киану Ривз рассказал, что формально женат на коллеге Вайноне Райдер. Дело в том, что во время съемок фильма «Дракула» церемонию бракосочетания главных героев проводили настоящие священники.
По словам Ривза, Вайнона Райдер часто говорит, что они являются мужем и женой, аналогичного мнения придерживается и Френсис Форд Коппола. Актер считает, что они поженились буквально на глазах у Бога. Данное заявление практически разбило сердца поклонниц завидного холостяка.

Вышеуказанная лента вышла на экраны в 1992 году. Ривз сыграл Джонатана Харкера, а Вайнона Райдер его возлюбленную Мину Мюррей. Сама актриса еще в 2018 году заявляла, что является супругой голливудского актера, а сам Киану Ривз подтвердил это недавно в видеоролике Esquire.

Источник: peopletalk.ru



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