В Украине возобновился рост промпроизводства, за год – на 1,4% – Госстат

В то же время в октябре промпроизводство выросло на 7,8% (не скорректированных) и 1,9% (сезонно скорректированных) по сравнению с сентябрем 2021 года.

В январе – октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,4%.

В целом за первые 10 месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,1%, в перерабатывающей промышленности – 1,5%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,7%.

Согласно данным Госстата, в сентябре промпроизводство в Украине показало падение на 0,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) по сравнению с сентябрем 2020 года.

Контекст:

Как сообщали в Госстате, в марте промышленное производство выросло на 2,1%, в апреле – на 13%, в мае – на 5,4%, в июне – 1,1%, в июле – 0,2%, в августе – 0,6%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

По данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4%, в сентябре служба статистики улучшила оценку роста экономики в апреле – июне до 5,7%. В июле – сентябре 2021 года рост ВВП Украины замедлился до 2,4%, отметили в Госстате.

В Минэкономики ожидают роста в 4% по итогам года.

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