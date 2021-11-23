 

Зеленский назначил нового заместителя Ермака

23.11.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП, сообщает пресс-служба главы государства.  

Своим приоритетным заданием Шурма назвал подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности. 

СМИ писали, что назначение Шурмы – совместное решение президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Ермака.

Контекст:

Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетьмана (экономическая теория).

Он – бывший гендиректор завода “Запорожсталь” (2012–2019), входящего в группу “Метинвест” украинского бизнесмена Рината Ахметова, входит в состав наблюдательного совета “Укроборонпрома”. 

Также Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, вошедших в состав группы компаний “Метинвест”, – мариупольского металлургического комбината им. Ильича, “Траметал”, “Промет”, Макеевского металлургического завода, отмечается на сайте “Укроборонпрома”.

Кроме того, Шурма возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее – был помощником своего отца – нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы, говорится на сайте “Чесно”. В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии). 

Шурму назначили на должность замглавы ОП после увольнения Юлии Свириденко, которая несколько недель назад с поста в ОП перешла на должность министра экономики.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Трамп продлил разрешение на экспорт СПГ из США до 2050 года

20.07 / Сердечный насос из живых клеток был напечатан на трехмерном принтере

15.07 / Дело Гандзюк. Мангера оставили под стражей до 11 сентября

11.10 / В Минске остались послы только двух стран Евросоюза

03.09 / «ВКонтакте» запускает фирменный почтовый сервис «VK Почта»

30.11 / Квят рассказал о столкновениях и пожаре на гонке F1 в Бахрейне

21.10 / Резников положительно оценил выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде на Донбассе

06.10 / “Любые нападения на медиа недопустимы”. Посол Великобритании прокомментировала инцидент с журналистами “Схем”

29.08 / Россиянин Гнездилов на Паралимпиаде установил мировой рекорд в толкании ядра

13.06 / В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика