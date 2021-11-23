Зеленский назначил нового заместителя Ермака

Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП, сообщает пресс-служба главы государства.

Своим приоритетным заданием Шурма назвал подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

СМИ писали, что назначение Шурмы – совместное решение президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Ермака.

Контекст:

Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетьмана (экономическая теория).

Он – бывший гендиректор завода “Запорожсталь” (2012–2019), входящего в группу “Метинвест” украинского бизнесмена Рината Ахметова, входит в состав наблюдательного совета “Укроборонпрома”.

Также Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, вошедших в состав группы компаний “Метинвест”, – мариупольского металлургического комбината им. Ильича, “Траметал”, “Промет”, Макеевского металлургического завода, отмечается на сайте “Укроборонпрома”.

Кроме того, Шурма возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее – был помощником своего отца – нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы, говорится на сайте “Чесно”. В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии).

Шурму назначили на должность замглавы ОП после увольнения Юлии Свириденко, которая несколько недель назад с поста в ОП перешла на должность министра экономики.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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