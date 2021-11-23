 

Украинские основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерами – Forbes

23.11.2021, 19:50, Новости дня
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Как пишет издание, состояние каждого из создателей сервиса сейчас составляет не менее $4 млрд.

“Раунд инвестиций на $200 млн не просто катапультировал стоимость компании до $13 млрд, но и сделал миллиардерами двух ее основателей – Максима Литвина и Алексея Шевченко”, – отмечает Forbes.

По оценкам издания, Литвину и Шевченко принадлежит по 35% созданной ими компании. Еще 22% акций владеют инвесторы, принявшие участие в двух инвестиционных раундах в 2019 и 2021 годах. Доля третьего основателя Grammarly Дмитрия Лидера оценивается в 1%.

В компании не подтвердили оценки Forbes и отказались раскрыть структуру собственности.

“Grammarly является частной компанией и не разглашает данные о составе владельцев и распределении их долей”, – ответили изданию в компании.

Контекст:

Grammarly – онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке. Проект работает как расширение, доступное в приложениях для смартфонов и компьютеров. По оценке компании, Grammarly ежедневно пользуется более 30 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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