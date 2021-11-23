 

“Пародия, а не балет, уймись уже”. Волочкова разочаровала сеть, станцевав партию Кармен. Видео

23.11.2021, 19:50, Новости дня
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В подписи к ролику 45-летняя балерина указала, что репетиция для нее – “очень ответственный и напряженный момент”, который требует сил, энергии и концентрации.

“Я никогда не жалею сил для занятия любимым делом, начиная с самого детства. Ведь это очень большая ответственность – выходить на сцену перед многочисленным зрителем. Волнение не передать! Когда понимаешь, что не имеешь права на ошибку. И даже в балетном зале на репетиции, если что-то не получается, я очень расстраиваюсь. Но никогда не выхожу из зала, пока не отточу все движения и элементы до конца”, – написала Волочкова.

В комментариях к ее посту часть пользователей жестко раскритиковали ее исполнение.

“С каждым разом все хуже и хуже…”, – прокомментировала alieshkin.a.

“Как тяжело двигаешься, Настя. Это пародия, а не балет, уймись уже”, – написала svetlana_novikova_1963.

“Мне кажется, что вы не в лучшей физической форме, уж извините…”, – считает ludm.ila5399.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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