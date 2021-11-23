 

В Петербурге возбудили дело после инцидента с прооперировавшей себя блокадницей

23.11.2021, 19:46, Новости дня
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Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело после сообщения о том, что 90-летняя пенсионерка, пережившая блокаду, самостоятельно провела себе операцию, так как не дождалась помощи врачей, информирует пресс-служба ведомства.

«Следственными органами была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», – передает ТАСС со ссылкой на релиз.

Сейчас назначен комплекс судебных экспертиз, необходимая документация изъята. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура области.

Ранее сообщалось, что женщина, прошедшая Великую Отечественную войну и блокаду, самостоятельно сделала себе операцию. Она рассказала, что из-за онкологического заболевания у нее начался асцит (скопление жидкости в брюшной полости). Получить необходимую помощь от медиков пенсионерка не смогла, поэтому провела операцию сама. Женщина перед этим написала записку родным.

Позже проверку организовали Росздравнадзор и областной комитет по здравоохранению. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает. Представитель администрации Екатерина Путронен попросила не спешить с обвинениями в адрес родственников, которые отказались от госпитализации пенсионерки, и врачей. 



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