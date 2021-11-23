Газпром исключил добычу «грязного» сланцевого газа

Газпром не планирует производство сланцевого газа, добыча которого оказывает негативное воздействие на экологию, говорится в сообщении холдинга.

«Газпром также не планирует производство газа из сланцев в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение которых более эффективно и с экономической, и с экологической точек зрения», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что на фоне роста значимости экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус «грязного» источника энергии.

Также в Газпроме заявили, что краткосрочные поставки СПГ не обеспечивают энергобезопасность импортеров газа. «В 2021 году существенные объемы СПГ были перенаправлены на высокодоходные азиатские рынки, что привело к сокращению предложения газа в Европе и стало одной из главных причин значительного роста цен в регионе», – говорится в сообщении холдинга.

В Газпроме отметили, что в 2020 году РФ заняла четвертое место в списке экспортеров СПГ с показателем около 40 млрд куб. м., а в долгосрочной перспективе усилит свои позиции на мировом рынке СПГ.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что запасы газа в РФ самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение 100 лет.

Напомним, в мае в Минприроды заявляли, что обеспеченность всех запасов нефти в РФ при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ предстоит повторить сланцевую революцию США.