 

Газпром исключил добычу «грязного» сланцевого газа

23.11.2021, 19:46, Новости дня
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Газпром не планирует производство сланцевого газа, добыча которого оказывает негативное воздействие на экологию, говорится в сообщении холдинга.

«Газпром также не планирует производство газа из сланцев в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение которых более эффективно и с экономической, и с экологической точек зрения», – говорится в сообщении, передает ТАСС. 

Отмечается, что на фоне роста значимости экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус «грязного» источника энергии.

Также в Газпроме заявили, что краткосрочные поставки СПГ не обеспечивают энергобезопасность импортеров газа. «В 2021 году существенные объемы СПГ были перенаправлены на высокодоходные азиатские рынки, что привело к сокращению предложения газа в Европе и стало одной из главных причин значительного роста цен в регионе», – говорится в сообщении холдинга.

В Газпроме отметили, что в 2020 году РФ заняла четвертое место в списке экспортеров СПГ с показателем около 40 млрд куб. м., а в долгосрочной перспективе усилит свои позиции на мировом рынке СПГ.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что запасы газа в РФ самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение 100 лет.

Напомним, в мае в Минприроды заявляли, что обеспеченность всех запасов нефти в РФ при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ предстоит повторить сланцевую революцию США.



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