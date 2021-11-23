 

США устраивают контролируемые вспышки заболеваний в республиках бывшего СССР

23.11.2021, 19:46, Новости дня
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«На текущий момент на территории Центральной Азии действуют три крупных биолабораторных комплекса, контролируемых США», – сообщил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Там собираются для вывоза в США материалы биологических исследований советского периода, а также проводятся контролируемые вспышки заболеваний.

«Это Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан, лаборатория в Жамбылской области Казахстана, а также лаборатория в Ташкенте на базе Института вирусологии», – сообщил Мендкович в Бишкеке в рамках международной конференции «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе», пишет «Ридус».

По словам главы Евразийского аналитического клуба, все эти лаборатории имеют третий уровень биозащиты, построены на деньги Пентагона, и в их работе на постоянной основе участвуют офицеры армии США, а также центра медицины ВМС США, которые во многом и отвечают за зарубежные биологические исследования. Руководит данными разработками Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США, которое отвечает за разработку и изучение оружия массового поражения – биологического, химического и ядерного.

«Львиная доля разработок этих лабораторий связана со сбором и вывозом в США материалов биологических исследований, которые велись на территории Центральной Азии в советский период, а также произведением контролируемых вспышек заболеваний, пока преимущественно направленных на домашних животных», – отметил Мендкович.

Участники конференции также отметили, что в данный момент в Кордайском районе Казахстана по заказу Министерства обороны США ведется строительство еще одной биолаборатории с высшим уровнем опасности, аналогичной лаборатории в китайском городе Ухань, где якобы проводились эксперименты с вирусом COVID-19. Строительство должно завершиться к 2025 году. Отмечается, что США пытались открыть еще одну лабораторию в самом центре Бишкека еще в 2009 году, но местные жители смогли в ходе массовых акций протеста заставить руководство страны отказаться от этого проекта.

Ранее зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров заявил, что бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у Москвы и мирового сообщества.



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