Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений

Снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в России сегодня слишком рано. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова обратила внимание, что в некоторых регионах страны карантинные меры отменяют сразу же после начала снижения заболеваемости. По мнению эпидемиолога, так делать категорически нельзя, сообщает Vse42.ru.