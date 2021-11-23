 

Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений

23.11.2021, 19:40, Разное
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Снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в России сегодня слишком рано. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова обратила внимание, что в некоторых регионах страны карантинные меры отменяют сразу же после начала снижения заболеваемости. По мнению эпидемиолога, так делать категорически нельзя, сообщает Vse42.ru.



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