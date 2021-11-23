 

Подмосковные студенты выиграли международные соревнования по генной инженерии

23.11.2021, 19:40, Разное
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Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) из Долгопрудного одержали победу на крупных международных соревнованиях по генной инженерии International Genetically Engineered Machine (iGEM). Об этом сообщили в местной администрации.

Россию на конкурсе представляли семь команд. Учащиеся МФТИ больше всех впечатлили организаторов, представив проект системы точечной доставки лекарств для лечения ряда заболеваний. Кроме того, они продемонстрировали эффективность своей разработки, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Конкурс iGEM проводится с 2003 года. Его организатором является Массачусетский технологический институт – один из самых престижных технических вузов США и всего мира.



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