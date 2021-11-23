 

Мнение: Давайте возродим советское образование

23.11.2021, 19:28, Разное
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Глава Следственного Комитета РФ Бастрыкин призвал к отмене ЕГЭ и возрождению советского образования в России.

Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить.
"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для молодежи", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека". Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.

https://ria.ru/20211123/ege-1760336098.html – цинк

Стоит отметить, что на последней конференции "Армия 2021" также активно обсуждалась тема отмены ЕГЭ и звучали призывы вернуться к советскому образованию. В общем, поветрия насчет отмены ЕГЭ гуляют, но конечно далеко не факт, что ЕГЭ отменят, так как у него немало лоббистов в министерстве образования.

Плюс стоит помнить, что советское образование это не сферический конь в вакууме, а неотъемлеая часть и производная от советской модели.

Источник: Colonel Cassad



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