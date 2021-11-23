Nokia представила планшет для учащихся и студентов

Компания Nokia показала публике свою новую модель планшета T20 Education Edition. Как видно из названия, устройство предназначено, прежде всего, для тех, кто получает образование, то есть – студентов и учащихся.

Для их основных потребностей инженеры и пытались создать оптимальный планшет, который должен был стать достаточно мощным и надежным с одной стороны и дешевым, с другой.

Аккумулятор электронного устройства имеет емкость 8200 мАч, чего вполне достаточно для нескольких часов напряженной автономной работы. Зарядное устройство средней мощности – 15 Вт. Разрешение экрана соответствует стандарту 2К. это не очень много, но вполне достаточно, чтобы получать приятную для глаз качественную картинку.

Объем оперативной памяти в планшете с процессором Unisoc T610 – 2 Гб, а основной накопитель содержит 64 Гб. Кроме того, объем памяти можно увеличить за счет подсоединения microSD.