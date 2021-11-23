 

Автоэксперты перечислили главные признаки скорой замены ремня ГРМ на новый

23.11.2021, 19:02, Разное
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О сроках замены ремня привода газораспределительного механизма зачастую прописывают сами производители. Впрочем, соблюдать их стоит не всегда, ведь в некоторых случаях это приводит к довольно дорогому ремонту. Специалисты назвали главные признаки, свидетельствующие о предстоящей замене ремня ГРМ.
Первым признаком является возраст – в основном он служит около 5 лет, а затем теряет эластичность. При неуверенном запуске мотора и потере мощности также стоит задуматься о смене комплектующего. Нарушение работы зажигания нередко вызвано изношенным и плохо натянутым ремнем. Возникновение темного дыма из выхлопной трубы порой свидетельствует о поломке в топливной системе. В случае износа ремня ГРМ может оплавиться и разрушиться катализатор – это и приводит к появлению черного дыма.

Изношенный ремень ГРМ вызывает и различные странные звуки от двигателя или масляные подтеки. Если мотор не запускается, а стартер крутит вхолостую, то это тоже указывает на возможную неисправность данного компонента.

Источник: quto.ru



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