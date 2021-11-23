 

23 ноября боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

23.11.2021, 18:56, Новости дня
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Российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в направлении Зайцево и Шумов, а также возле Верхнеторецкого, все населенные пункты – в Донецкой области. В частности, российские наемники открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

“В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное, – говорится в сообщении. – Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы”.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1244794409346506

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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