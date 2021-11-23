 

В “Слуге народа” не исключают, что из монобольшинства могут исключить еще одного нардепа

23.11.2021, 18:56, Новости дня
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Об этом депутат Рады от “Слуги народа” Егор Чернев заявил в эфире “24 канала” 23 ноября. 

По мнению Чернева, позиция Камельчука в вопросе вакцинации безответственна, но имеет право на существование. При этом Чернев сказал, что его коллега по фракции, отказываясь привиться от коронавируса, подвергает опасности окружающих. 

“Решение об исключении принимает фракция, но я думаю, что мы можем поднять этот вопрос на заседании, – сказал Чернев. – Очень странно, что позиция президента, фракции, вообще позиция здравого смысла – нужно вакцинироваться, но некоторые члены команды – антивакцинаторы”. 

Контекст:

Камельчук известен тем, что называл COVID-19 “выдуманной болезнью”. Кроме того, он говорил, что вакцинация от коронавируса “приносит смерти”, а политики демонстрируют “псевдовакцинацию”. 

2 ноября Верховная Рада приняла постановление, согласно которому в Раду должны пропускать сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении от COVID-19 или негативный ПЦР-тест. 

Камельчук считает это постановление “нарушением Конституции”.  Из-за карантинных мер у него 15-го и 19 ноября возникали конфликты с охраной Верховной Рады.

29 октября нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщала, что не менее 70% нардепов из фракции “Слуга народа” получили прививки от коронавирусной инфекции, ее коллега по фракции Михаил Радуцкий рассказывал тогда, что по приблизительным подсчетам, всего в Раде вакцинировано до 60% нардепов.

Камельчука, а также нардепа от “Слуги нароад” Елизавету Богуцкую и Артема Дмитрука, исключенного из состава этой фракции, глава монобольшинства Давид Арахамия называл антивакцинаторами. 

В июле 2019 года прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые выиграла пропрезидентская партия “Слуга народа”. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, “Слуга народа” получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. К концу года фракции было 248 нардепов, сейчас – 243.

Часть нардепов, как например Ирина Верещук, покинула состав монобольшинства, заняв государственные должности, некоторых исключили, за последние два месяца такие решения фракция принимала дважды – в отношении Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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