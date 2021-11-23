 

“Круто, но кровать заправить бы”. Никитюк снялась с полуобнаженной грудью

23.11.2021, 18:56, Новости дня
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“И зачем мне то колье Bulgari, когда есть свое… роскошное и на €55,9 тыс. дешевле. Всем еще раз привет из Флоренции, тут вдохновляет каждый сантиметр!” – подписала снимки Никитюк.

Ее пост набрал больше 40 тыс. лайков.

“Княгиня Ле”, – оставила комментарий под фото украинская теннисистка Элина Свитолина.

“На заднем плане, такое ощущение, прожаренный, как рак, мужчина лежит… а это подушка”, – написала nataliatovchko.

“Все, конечно, круто, но кровать заправить бы сначала! Вот же ж леди”, – заметила o_ksano4ka_. На что Никитюк ей ответила: “Я всегда на фото оставляю акцент для вашего обсуждения!”.

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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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