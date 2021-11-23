 

США ввели санкции против связанных с «Северным потоком – 2» компаний

23.11.2021, 18:52, Новости дня
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Американское министерство финансов ввело санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria и судна под российским флагом Marlin, сообщают информационные агентства.

Санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года, передает ТАСС.

Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, отметил заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь не уточнял название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».



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