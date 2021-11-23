Задержаны школьницы, фотографировавшиеся одетыми на фоне храма

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23.11.2021, 18:51, Разное
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Полиция Краснодара установила личности двух 16-летних школьниц, которые выложили в интернет своё фото в одежде, сделанное на фоне православного храма. На допросе в Следственном комитете они признали свою вину.

Скандальную фотографию обнаружили в социальной сети «Вконтакте» активисты организации «Казачий интернет-дозор». На фото изображены две девушки. Одна из них стоит к камере спиной, а другая – лицом. На заднем плане виднеется часть церковного купола. Казаки предположили, что это Храм Святого страстотерпца царя-мученика Николая Второго, находящийся на улице Курортный посёлок. Эксперт СК, анализируя фотоснимок, пришёл к выводу, что это действительно так. К расследованию дела об оскорблении чувств верующих привлекли полицейских дознавателей и участковых инспекторов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены несовершеннолетние Полина С. и Ольга К., которые в октябре текущего года умышленно и по предварительному сговору изготовили цифровой фотоснимок, несущий в себе признаки оскорбления чувств верующих и разместили его в сети Интернет. По окончании расследования дело будет передано в суд», – говорится в пресс-релизе СК.

Экспертиза фотографии, проведённая в Свято-Духовом мужском монастыре, показала, что под коричневым пальто средней длины, надетом на Полину С., имеются обнажённые ягодицы, а под курткой болоньевой синего цвета, в которой позирует Ольга К., находится грудь второго-третьего размера. Братия монастыря была взволнована этим изображением.

Учитывая, что подозреваемые ещё не достигли совершеннолетия, следователь не стал требовать их ареста. Ожидать суда они будут дома.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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