 

В Ленобласти блокадница пыталась сама вырезать себе опухоль после отказа врачей

23.11.2021, 18:46, Разное
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В Ленинградской области 91-летняя блокадница решила самостоятельно провести себе операцию по удалению опухоли. Женщина решилась на отчаянный поступок после того, как врачи отложили плановую процедуру.

Медики решили перенести операцию из-за положительного результата анализов пенсионерки на COVID-19. Но пациентка не выдержала боли, которую ей причиняло онкологическое заболевание. Она оставила предсмертную записку, в которой попросила не винить родственников в случае ее смерти из-за самолечения и разрезала себе живот, пытаясь вырезать опухоль.

Блокадницу госпитализировали, в настоящее время она находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Региональный Минздрав организовал проверку по факту случившегося, сообщает “Общественная служба новостей”.



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