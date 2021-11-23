 

Москвичи выберут лучший проект реставрации 2021 года

23.11.2021, 18:46, Разное
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Среди претендентов – здание ГЭС-2, павильон №11 на ВДНХ, доходный дом купца Василия Быкова, малороссийское подворье и дом Третьяковых.

Здание ГЭС-2 построено в неорусском стиле в 1904-1908 годах. Благодаря реставрации оно приспособлено под современный культурный центр. Специалисты усилили конструктив, бережно сохранили исторические лестничные марши, своды.

Реставраторы избавили здание от многочисленных пристроек позднего времени и вернули ему первоначальный вид. Кроме того, воссоздана шатровая башенка с часами – там расположена библиотека.

Другой значимый проект реставрации 2021 года – павильон “Казахская ССР” на ВДНХ. Здание построено в 1949-1954 годах. Позже павильон получил название “Металлургия”. Реставраторы сняли часть обшивок 1960-х годов и раскрыли огромные фасадные горельефы на сельскохозяйственную тематику.

В 2021 году завершилась реставрация доходного дома купца Быкова, построенного в 1909 году по проекту известного архитектора Льва Кекушева. Также специалисты привели в порядок малороссийское подворье в районе улицы Маросейка, где в первой половине XVII века жило много иностранных гостей Москвы, и дом Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке.

Проголосовать за лучший проект реставрации 2021 года можно на портале “Активный гражданин”. Подробнее о претендентах на премию конкурса “Московская реставрация” можно прочитать на mos.ru.

Московская программа реставрации объектов культурного наследия – одна из крупнейших в мире. В 2010 году в плохом состоянии находилось 1325 памятников архитектуры. За 10 лет их количество уменьшилось в 5,3 раза. Восстановление культурного достояния столицы не прекращалось даже в самые сложные месяцы пандемии.



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