 

Мнение: “Банкиры”

23.11.2021, 18:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посмотрел занимательный фильм "Банкиры", совместного производства Аргентины, Швейцарии и Франции посвященный правлению аргентинской военной хунты.

Фильм в очень тягучей манере показывает торжество принципа банальности зла.
Швейцарский банкир в начале 80-х годо приезжает в Аргентину, где ранее пропал его партнер по банковскому бизнесу и где относительно недавно произошел военный переворот, в результате чего богатые клиенты швейцарского банка волнуются.
На месте банкир сталкивается с тем, что часть местных богатеев всерьез обеспокоена, что помимо репрессий против левых, они так или иначе затрагивают правящий класс.Некоторые люди просто исчезают без след. Как позднее объясняют банкиру, от некоторых надо просто избавится.

В конечном итоге, через неспешные диалоги, банкир попадает в закрытый клуб, где тусуются члены военной хунты, которые имеют широкие связи с европейским банковским и финансовым сектором, строят планы по бизнесу в Уганде, играют на валютной бирже, занимаются спекуляциями, а европейские банкиры весь этот "праздник жизни" обеспечивают и фактически легализуют. Но в поисках ответа на вопрос, куда исчез пропавший коллега, швейарский банкир в конечном итоге выходит на другой "бизнес" аргентинских военных, связанный с продажей личных вещей "исчезнувших" (фактически, аналог нацистской практики использования имущества убитых в концлагерях в различных целях). По совету жены, швейцарский банкир улыбается всем участникам схемы, берет 5% комиссии за участие в сбыте вещей убитых и отчаливает с места преступления.

В фильме нет каких-то зверств или убийств, все это остается за кадром, но постоянно подразумевается за различными полунамеками местных богачей или членов хунты. Швейцарский банкир же на этом фоне иллюстрирует принцип "нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли". Точно также как швейцарские банкиры наживались на индустрии концлагерей и грабеже Европы нацистами. И в конечном итоге, такой весь вежливый и культурный банкир легко засовывает свои "старомодные принципы" и погружается на самое дно кроличьей норы ради своих 5% комиссии, в районе которых и потерялся чуть более щепетильный коллега.


Арест одного из палачей времен аргентинской военной хунты.
Вот такие персонажи и поставляли те вещи, схему с продажей которых и оформлял "герой" фильма.

В целом, очень неспешное кино на любителя.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Названа допустимая норма алкоголя для планирующей беременность женщины

25.11 / Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка: рассказ герцогини

26.07 / Собянин: Мы очень тщательно работаем над планировкой микрорайонов

21.07 / Политолог поведал о страхах Лукашенко: Боится попасть под влияние Путина

13.08 / Китай взламывает Россию

27.01 / Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти после протестов в России – политолог Карбалевич

10.06 / Эксперты заявили, что нехватка витамина D вызывает изменения в организме

25.08 / Мнение: Возвращение мошеннических переводов, уголовка за подмену номеров и жульнические опросы

29.09 / В Турции ответили на обвинения в уничтожении армянского истребителя

31.01 / Экс-участница «ДОМа-2» Саша Черно устроила вечеринку в честь полугодовалого сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика