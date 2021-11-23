Мнение: “Банкиры”

Посмотрел занимательный фильм "Банкиры", совместного производства Аргентины, Швейцарии и Франции посвященный правлению аргентинской военной хунты.

Фильм в очень тягучей манере показывает торжество принципа банальности зла.

Швейцарский банкир в начале 80-х годо приезжает в Аргентину, где ранее пропал его партнер по банковскому бизнесу и где относительно недавно произошел военный переворот, в результате чего богатые клиенты швейцарского банка волнуются.

На месте банкир сталкивается с тем, что часть местных богатеев всерьез обеспокоена, что помимо репрессий против левых, они так или иначе затрагивают правящий класс.Некоторые люди просто исчезают без след. Как позднее объясняют банкиру, от некоторых надо просто избавится.

В конечном итоге, через неспешные диалоги, банкир попадает в закрытый клуб, где тусуются члены военной хунты, которые имеют широкие связи с европейским банковским и финансовым сектором, строят планы по бизнесу в Уганде, играют на валютной бирже, занимаются спекуляциями, а европейские банкиры весь этот "праздник жизни" обеспечивают и фактически легализуют. Но в поисках ответа на вопрос, куда исчез пропавший коллега, швейарский банкир в конечном итоге выходит на другой "бизнес" аргентинских военных, связанный с продажей личных вещей "исчезнувших" (фактически, аналог нацистской практики использования имущества убитых в концлагерях в различных целях). По совету жены, швейцарский банкир улыбается всем участникам схемы, берет 5% комиссии за участие в сбыте вещей убитых и отчаливает с места преступления.

В фильме нет каких-то зверств или убийств, все это остается за кадром, но постоянно подразумевается за различными полунамеками местных богачей или членов хунты. Швейцарский банкир же на этом фоне иллюстрирует принцип "нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли". Точно также как швейцарские банкиры наживались на индустрии концлагерей и грабеже Европы нацистами. И в конечном итоге, такой весь вежливый и культурный банкир легко засовывает свои "старомодные принципы" и погружается на самое дно кроличьей норы ради своих 5% комиссии, в районе которых и потерялся чуть более щепетильный коллега.



Арест одного из палачей времен аргентинской военной хунты.

Вот такие персонажи и поставляли те вещи, схему с продажей которых и оформлял "герой" фильма.

В целом, очень неспешное кино на любителя.

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