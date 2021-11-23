 

Герои Африки: российская ЧВК набирает популярность в странах континента

23.11.2021, 18:28, Новости дня
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За последние годы российская «ЧВК Вагнера» обрела большую популярность в странах Африки. Жители Центральноафриканской Республики, Мали, Габона, Гвинеи и Буркина-Фасо наклеивают символику «Вагнеровцев» на машины и одежду, а также рисуют граффити с изображением россиян.

Многие африканские страны находятся в постоянном состоянии войны с террористами, и именно «вагнеровцы» стали теми самыми защитниками мирного населения, которым хочется подражать и на которых надеются. Так в Центральноафриканской Республике уже много лет работают российские инструкторы, и за это время они прекрасно подготовили национальную армию. В результате ей удалось отбить атаку террористов на столицу страны. Поэтому теперь отечественные специалисты популярны среди граждан ЦАР, а местные солдаты щеголяют в униформе с символикой «Вагнера».

Похожая ситуация сложилась и в Мали. Республика много лет уже борется с боевиками ИГ и «Аль-Каиды» (запрещенные в РФ террористические организации). Формально справиться с террористами обещала Франция, однако французским военным не удалось добиться успеха, а местное правительство даже обвинило французов в сговоре с бандитами. Вскоре Париж объявил о выводе войск, а малийское руководство пригласило российскую ЧВК в страну. Это решение вызвало бурю эмоций в США и Европе, но Мали настаивает на своем праве самостоятельно выбирать партнеров. В то же время мирные граждане связывают свои надежды именно с россиянами, ходят на демонстрации под российскими флагами и рисуют граффити с изображением «вагнеровцев» и солдат местной армии.

«ЧВК Вагнера» стала светлой легендой для многих народов мира. В РФ на это тоже обратили внимание. Так, недавно радиоведущий Сергей Мардан отметил силу этого образа: «Я люблю брэнды. Надо отдать должное группе инициативных, смелых, очень необычных людей, которые сумели сделать такую историю, до такой степени крутую».



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