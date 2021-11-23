 

Около 50% переболевших COVID-19 жалуются на проблемы с сердцем

23.11.2021, 18:08, Разное
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Врач Анна Сафонова рассказала, что примерно 50% людей, переболевших COVID-19, жалуются на появившиеся проблемы с сердцем. В целом на фоне пандемии увеличилось количество сердечно-сосудистых патологий.
На сердце начали жаловаться и те люди, которые перенесли коронавирус без явных симптомов. В группу риска входят пациенты с наследственной предрасположенностью к подобным патологиям. В целом COVID-19 может спровоцировать миокардит. При данном заболевании происходит воспаление сердечной мышцы, нарушается ритм, наблюдается сердечная недостаточность.

Чтобы исключить возможные риски, доктор посоветовала пройти плановую диагностику. Обследование поможет выявить генетическую предрасположенность к патологиям сердечно-сосудистого характера. Речь идет о генетическом анализе, куда включены два основных маркера. Этот тест важно проходить, когда имеется длительный стаж курения, часто происходят стрессовые ситуации.

Источник: iz.ru



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