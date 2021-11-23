 

Молдова выплатит долг “Газпрому” за газ средствами из госбюджета

23.11.2021, 18:02, Новости дня
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Он добавил, что деньги переведут АО “Молдовагаз” после того как парламент страны одобрит проект поправок в госбюджет во втором чтении.

По словам Спыну, на переговорах Молдовы с “Газпромом” способ оплаты газа не обсуждался, поскольку он был в предыдущем контракте.

“На заседании совета наблюдателей “Молдовагаз” я сообщил, что мы поможем решить проблему. Очень жаль, что “Газпром” решил так оповестить “Молдовагаз”. Я сегодня же отправлю им официальное письмо с планом правительства по выплате долга”, – сказал Спыну.

Глава Мининфраструктуры заверил, что власти Молдовы не допустят отключения газа.

https://www.facebook.com/midr.gov.md/videos/1065740920867975/

Контекст:

29 октября Молдова продлила контракт с “Газпромом” на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Поставки газа по новому контракту начались в Молдову 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским “Газпромом”, стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

22 ноября “Газпром” предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и “Газпромом”, очередной срок платежа за российский газ – именно 22 ноября.

В “Молдовагазе” 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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