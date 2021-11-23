 

“Хюррем приехала за своим султаном”. Звезда “Великолепного века” Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом

23.11.2021, 18:02, Новости дня
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Узерли одета в длинное красное платье с высоким разрезом, оголяющем ноги. “Скоро будет”, – подписала видео 38-летняя актриса.

Ролик за пару часов набрал почти 65 тыс. просмотров.

“Что скажет Сулейман?” – поинтересовался в комментариях acid_rain_6, имея в виду главного героя “Великолепного века”, султана Османской империи Сулеймана Великолепного, в гарем к которому попала героиня Узерли Хюррем.

“Хюррем приехала к нам за своим султаном”, – прокомментировала oxana7526.

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Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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