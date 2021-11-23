 

Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через интернет

23.11.2021, 17:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) занимается продажей наркотиков через интернет.

«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи. А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и [говорим о том, что] права человека нарушать нельзя», – сообщил Бастрыкин.

Видео опубликовано в Telegram-канале Ura.ru.

Ранее Лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и «Family». 

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.

Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Сборная РФ по футболу проиграла туркам в матче Лиги наций

29.10 / Марка MINI презентует три электрических модели

24.01 / Мясников назвал нетипичный признак рака

16.10 / Машинист избил пассажира в харьковском метро. Видео

03.11 / Обнаружены новые мутации коронавируса

01.10 / Врачи рассказали о новой опасности коронавируса

13.06 / Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

23.12 / Задержаны обманувшие 500 пенсионеров в Москве мошенники

24.09 / Homo sapiens заселили Европу, когда на всем континенте господствовал субарктический климат

04.01 / Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика