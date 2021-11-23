Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через интернет

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) занимается продажей наркотиков через интернет.

«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи. А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и [говорим о том, что] права человека нарушать нельзя», – сообщил Бастрыкин.

Видео опубликовано в Telegram-канале Ura.ru.

Ранее Лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и «Family».

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.

Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.